Brenda Estefani Nyland, de nove anos, morreu em um acidente de trânsito na RS-153 em Gramado Xavier, no Vale do Rio Pardo, neste domingo (13). Ela estava no carro com a irmã, Bárbara Nyland, 18 anos, e o cunhado, João Vitor Pozzebon de Los, 24, que dirigia o veículo.