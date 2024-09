Uma mulher, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito em Portão, no Vale do Sinos, na noite deste sábado (7). Ela estava em um Volkswagen Up, com placas de Portão, que colidiu contra um Volkswagen Tiguan, com placas de São Sebastião do Caí, no quilômetro 7 da RS-240. O acidente foi registrado por volta das 20h.