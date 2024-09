O prazo para quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2024) terminou em junho. No entanto, mais de 270 mil veículos estão circulando de forma irregular no Rio Grande do Sul. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), 248.573 contribuintes foram incluídos na Dívida Ativa da Fazenda Pública (DAT).