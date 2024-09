Vale do Rio Pardo Notícia

Homem morre após perder controle de carro e cair de ponte sobre o Rio Botucaraí

Bombeiros de Candelária e de São Sebastião do Caí foram acionados para as buscas aquáticas. O corpo do homem foi encontrado dentro do veículo

28/09/2024 - 16h58min Atualizada em 28/09/2024 - 17h03min