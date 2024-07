Nos cinco primeiros meses deste ano 652 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. O número representa uma redução de 7,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 703 pessoas perderam a vida. Os dados são do levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) a pedido da reportagem de Zero Hora.