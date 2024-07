Um homem de 52 anos morreu em um acidente de trânsito, na madrugada desta sexta-feira (12), no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. A ocorrência foi registrada por volta das 0h40min na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, entre a Estrada Antônio Severino e a Rua Paulo Renato Ketzer de Souza, quase no limite com a cidade de Alvorada.