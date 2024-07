Nova Santa Rita Notícia

Caminhão derruba carga de latas de cerveja e refrigerante após colisão na BR-386

Acidente ocorreu no km 432 da rodovia. Enquanto a mercadoria não é retirada, motoristas que trafegam no sentido Interior-Capital precisam fazer o desvio por uma das faixas no sentido contrário. Equipes da CCR Via Sul estão no local para fazer a limpeza da via

06/07/2024 - 07h29min