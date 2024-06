O tráfego entre os quilômetros 302 e 314 da BR-386, entre Pouso Novo e Marques de Souza, no Vale do Taquari, foi totalmente interrompido neste domingo (16). Conforme a CCR Viasul, que administra o trecho, a interrupção na serra de Pouso Novo foi causada pela chuva que começou no sábado (15).