As rodovias gaúchas registraram dois acidentes com mortes no fim da noite de quinta-feira (7). Em Ipê, na Serra, um homem de 29 anos morreu após colisão frontal entre o carro que ele dirigia e um caminhão. Já em Maquiné, no Litoral Norte, a vítima foi um motociclista atropelado por um veículo.