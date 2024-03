Um acidente envolvendo dois caminhões na BR-386, em Pouso Novo, no Vale do Taquari, nesta segunda-feira (18), causou o bloqueio total da via no km 306 em razão do vazamento de álcool na pista. Durante a madrugada desta terça-feira, foram liberadas uma faixa no sentido a Lajeado e outra no sentido a Soledade.