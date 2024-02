Os foliões que utilizaram a manhã de sábado para se deslocar ao Litoral Norte para o feriadão de Carnaval encontraram rodovias com movimento pesado. Principais ligações entre Região Metropolitana e o litoral, Freeway e RS-040 tiveram congestionamentos quilométricos pela manhã, e isso refletiu no fluxo das vias que fazem a conexão com as praias gaúchas, como a RS-030 e a Estrada do Mar.