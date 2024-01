Um homem e uma mulher que estavam em um veículo de passeio morreram na madrugada deste domingo (28), após acidente de trânsito na BR-290, em Arroio dos Ratos. O automóvel da marca Corolla colidiu de frente com uma carreta carregada com toras de madeira por volta das 3h45min, no quilômetro 155 da rodovia, na altura do Distrito Industrial. O carro tinha placas de São Leopoldo.