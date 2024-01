Na tarde deste domingo (7) o movimento é intenso nas rodovias gaúchas no retorno do litoral. São esperados 128 mil veículos no caminho do litoral norte para a Região Metropolitana entre domingo e segunda. Apenas neste domingo (7), são previstos 72,7 mil condutores passando pela rodovia, no sentido Litoral-Capital. Segundo a concessionária CCR ViaSul, o movimento é considerado elevado e, por isso, os motoristas podem encontrar pontos de lentidão ao longo da tarde e da noite.