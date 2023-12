Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) contabilizados entre sexta (22) e a segunda-feira (25) apontam que quatro pessoas perderam a vida nas rodovias gaúchas durante o feriadão de Natal. O número representa 60,23% menos casos do que no mesmo período de 2022, quando 13 pessoas morreram no no trânsito do Rio Grande do Sul.