A CEEE Equatorial inaugurou nesta terça-feira (12) a Rota Elétrica Mercosul. O ato inaugural ocorreu em Pelotas, no sul do Estado. O trajeto de mil quilômetros é composto por 10 eletropostos e conecta a cidade do Chuí, no extremo sul, a Torres, no Litoral Norte. As estações permitem recarga rápida e gratuita de veículos elétricos.