"Potus" Notícia

Trump mantém seguidores de Biden no Instagram; entenda como funciona

Perfil oficial do presidente dos Estados Unidos na rede social é mantido, e passa para o sucessor com a troca de mandato. O mesmo ocorre com as páginas do vice-presidente e da primeira-dama

