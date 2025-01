Um novo asteroide recém-descoberto pode colidir com o planeta Terra em 22 de dezembro de 2032. Conforme a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), que monitora o caso, o risco é baixo, mas existe.

Ele foi descoberto em 27 de dezembro de 2024, com o uso do telescópio ATLAS, localizado no Chile.