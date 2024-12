Dezembro terá o dia mais longo do ano, chuva de meteoros e Júpiter visível no céu; veja o calendário astronômico

Duas chuvas de meteoros estão previstas para o mês. J Golby / stock.adobe.com

Os astros vão iluminar o céu em dezembro. Além de diversas conjunções estelares e planetárias, o último mês do ano será marcado pelo solstício de verão, que marca o início da estação no Hemisfério Sul e o dia mais longo do ano (21 de dezembro).

O ciclo lunar de dezembro começou às 13h21min de domingo (1º), com a Lua em sua fase nova. O mês será encerrado com um fenômeno lunar relativamente raro, a Lua Negra, que ocorre aproximadamente a cada dois anos e oitos meses, quando a fase nova se repete duas vezes em um único mês.

Duas chuvas de meteoros poderão ser observadas ao longo do mês. A primeira delas será a Pupidas-Velidas, que atinge seu pico de atividades a partir das 21h de sexta-feira (6). Na madrugada do dia 14 é a vez de admirar a Geminidas, quando cerca de 150 meteoros devem cruzar a direção nordeste do céu por hora.

Ainda haverão outros fenômenos que poderão ser observados à olho nu ou com auxílio de binóculos e telescópios. Entre eles está a oposição de Júpiter ao Sol, com o planeta sendo visível durante toda a noite do dia 7 na constelação de Touro.

Uma série de conjunções entre os astros, momento em que eles se aproximam, também estão previstas no decorrer de dezembro. Boa parte dos eventos celestes serão visíveis a olho nu e devem ocorrer durante a noite, conforme o Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Calendário astronômico de dezembro