Após acidentes

Autoridade dos EUA investiga programa de condução autônoma da Tesla

Empresa do bilionário Elon Musk enfrenta problemas no desenvolvimento pleno da tecnologia, que já apresentou falhas na detecção de situações as quais não pode funcionar sozinha

18/10/2024 - 15h51min Atualizada em 18/10/2024 - 21h26min