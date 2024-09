Jogo que simula eleições municipais está disponível para Android

Já imaginou brincar de ser político? É isso que o jogo Zona Eleitoral, da Fisch Sibs, propõe aos seus usuários. No aplicativo, o jogador escolhe um personagem e tenta fazê-lo vencer a eleição. Assim, são realizadas diversas ações de campanha na cidade fictícia de Tubaúba, como adesivaço, comícios e encontros com lideranças comunitárias. A partir daí, a estratégia é que vai determinar qual dos personagens — o do jogador ou os comandados por inteligência artificial — vai vencer a disputa e ganhar o jogo.