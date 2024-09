Novidade no mercado Notícia

Iphone 16 é lançado: veja cores, preços e novidades

Aparelho é marcado pela integração com o serviço de inteligência artificial da Apple. As pré-vendas começam ainda nesta semana nos EUA, enquanto os aparelhos devem chegar às lojas físicas no fim de setembro

09/09/2024 - 16h39min Atualizada em 09/09/2024 - 16h51min