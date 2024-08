A construção das pirâmides do Antigo Egito sempre fascinou estudiosos e entusiastas, desafiando a compreensão sobre as técnicas utilizadas pelos antigos egípcios. Recentemente, uma nova teoria chamou a atenção ao sugerir que um sofisticado sistema de elevação hidráulica pode ter sido usado para erguer as pesadas pedras da Pirâmide de Degraus, construída para o faraó Djoser por volta do século 27 a.C.