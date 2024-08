Uma imagem divulgada pela Agência Espacial Norte-americana (Nasa) registrou parte do processo de aproximação e fusão de duas estrelas supermassivas do complexo estelar Eta Carinae. Situado no Céu Meridional, onde localiza-se a constelação Cruzeiro do Sul, o astro é cem vezes maior que o Sol e pode estar "prestes a explodir".