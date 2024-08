"A notícia não é boa". Assim definiu o meteorologista Guilherme Borges, da Climatempo, ao projetar as condições de visibilidade do céu nesta segunda-feira (19) no Rio Grande do Sul. Apenas municípios da metade norte do Estado devem ter condições meteorológicas que favorecem a observação da Superlua Azul, fenômeno raro que ocorre a cada dois ou três anos, e vai iluminar o céu de quase todo o Brasil durante a noite.