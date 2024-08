Aplicativo facilita acesso de pessoas cegas e com baixa visão a rótulos de alimentos; assista

Nesta semana, no podcast Radar de Inovação , o apresentador Tércio Saccol recebe Tatiana Duarte, CEO da Alia Inclui, uma startup que desenvolveu um aplicativo para facilitar o acesso de pessoas cegas e com baixa visão às informações de alimentos. A conversa destaca como a tecnologia pode transformar a experiência de compra e promover a inclusão social.



O episódio aborda o funcionamento do aplicativo, que utiliza a leitura de código de barras e reconhecimento de imagens para fornecer descrições detalhadas dos produtos por meio de áudio. O usuário da ferramenta recebe informações como o nome do alimento, peso, informações nutricionais, quantidade, entre outros dados cadastrados. O aplicativo está disponível para download na App Store e na Google Play.