Agosto começa nesta quinta-feira (1°), mas o novo ciclo lunar tem início apenas às 8h13min do próximo domingo (4), quando a Lua nova abre o calendário lunar do mês e encerra a última fase de julho (Lua quarto minguante). O pico de iluminação da superfície do satélite ocorre no dia 19, uma segunda-feira, em que poderemos observar a Lua Cheia Azul – fenômeno em que o astro fica visível na mesma fase também no dia posterior (20 de agosto).