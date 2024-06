Entre geladeiras, micro-ondas, máquinas de lavar e fornos elétricos, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) recuperou mais de 350 eletrodomésticos danificados pela água da enchente no Rio Grande do Sul. O serviço é realizado por 16 profissionais do Senai de MS, que também orientam a população sobre os cuidados e limpeza dos eletrodomésticos.