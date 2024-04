Na tarde desta quarta-feira (3), por volta das 15h, a rede de mensagens WhatsApp começou a apresentar instabilidade. O aplicativo chegou ficar fora do ar por completo para alguns usuários. No entanto, no fim da tarde, o número de reclamações, de acordo com a plataforma Downdetector, diminuiu, conforme gráfico acima, não ultrapassando 80 usuários, mas ainda segue afetando usuários.