Na última segunda-feira (15), o Google reforçou a proibição do uso de aplicativos externos para derrubar as propagandas dos vídeos hospedados no YouTube. De acordo com o pronunciamento, o bloqueio de anúncios violaria os termos de uso da plataforma. A empresa ainda citou que derrubar propagandas prejudica o criador de conteúdo, que perde recompensas pela visualização das publicidades.