Já imaginou ver um eclipse solar diretamente do céu? A Delta Air Lines, companhia aérea norte-americana, lançou um voo especial para que os passageiros observem todo o fenômeno, previsto para o dia 8 de abril. Após o anúncio, as passagens esgotaram em 24 horas e uma viagem extra foi aberta pela companhia, com bilhetes a partir de U$S 1.129 – cerca de R$ 5,6 mil.