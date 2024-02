Se para alguns o jogo Tetris é sinônimo de nostalgia, para outros é coisa séria e envolve competição. Andrew Artiaga, conhecido em jogos online como P1xelAndy, tornou-se recordista no jogo no mês de janeiro. Ele superou Willis Gibson, chamado de Blue Scuti, que em dezembro do ano passado havia atingido a maior pontuação no jogo, travando o jogo da Nintendo.