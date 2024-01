Avaliada em mais de US$ 3 trilhões – cerca de R$ 14.760 trilhões na cotação atual –, a Microsoft demitiu 1,9 mil funcionários nesta quinta-feira (25). A redução ocorre nas equipes do Xbox e de três empresas produtoras de games adquiridas em outubro de 2023, por US$ 69 milhões: a Activision, Bilzzard e King. As informações são do g1 e da NBC News.