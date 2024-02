A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) e a Intuitive Machines marcaram para esta quarta-feira (28), em Houston, uma coletiva de imprensa para atualizar a situação do módulo Odysseus, que decolou da Flórida rumo à Lua. A missão marcou o retorno dos Estados Unidos ao satélite natural da Terra desde o final do programa Apollo, há mais de 50 anos.



O Odysseus transportou seis instrumentos científicos da Nasa para a região do Pólo Sul da Lua como parte da iniciativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) da agência e da campanha Artemis. O módulo, no entanto, o desfecho previsto. Após um lançamento perfeito, o aparelho não chegou da forma devida e tombou no solo lunar.