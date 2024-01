Cerca de 250 gramas de rochas do asteroide Bennu estão na Terra e há registros disso em altíssima resolução. Após quatro meses de tentativas – até então falhas – de desmontar o amostrador OSIRIS-REx, que capturou as amostras, uma equipe do Centro Espacial Johnson da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) enfim conseguiu abrir o equipamento. Com câmeras analógicas, dois fotógrafos fizeram registros com resolução que permite até dar zoom.