Duas galáxias estão em rota de colisão no espaço e o encontro deverá gerar uma nova estrutura no espaço. Lentamente, NGC 6040 e LEDA 59642 se aproximam de um "acidente cósmico". Na última sexta-feira (12), a Agência Espacial Norte-Americana (NASA) divulgou imagem no fenômeno, capturada pelo telescópio Hubble.