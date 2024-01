O novo foguete Vulcan Centaur do grupo ULA, que transporta um módulo de aterrisagem na lua chegou nesta sexta-feira (5) à plataforma de onde será lançado, na Flórida. O lançamento está previsto para a próxima segunda-feira (8), 4h18min no horário de Brasília e será realizado a partir do Cabo Canaveral. O Vulcan Centaur seria, inicialmente, lançado durante a véspera de Natal, mas a empresa mudou os planos após realizar o ensaio do foguete não sair como o esperado.