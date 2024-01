Uma forte explosão aconteceu na superfície do Sol no último dia de 2023. O Observatório de Dinâmica Solar da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), registrou uma imagem do evento (veja acima). A captura, segundo a Nasa, mostra um subconjunto de luz ultravioleta extrema que destaca o material em chamas, colorido em amarelo e laranja.