A revista científica Nature elegeu a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, como uma das 10 pessoas que mais contribuíram para "moldar a Ciência" em 2023. A lista, divulgada nesta quarta-feira (13), foi elaborada por editores da revista e contempla personalidades que estiveram à frente de trabalhos e descobertas consideradas mais surpreendentes nos últimos meses no campo da Ciência.