Soterrada por cinzas e pela lava do vulcão Monte Vesúvio no ano 79 depois de Cristo, a cidade de Pompeia, no sul da Itália, é um verdadeiro museu a céu aberto. Neste mês, durante escavações em uma casa da região, arqueólogos encontraram 13 estatuetas, de aproximadamente 2 mil anos, que formam um presépio em homenagem à Cibele e Átis, ambos da mitologia romana. As informações são do portal O Globo.