Quatro anos depois de mostrar o design ao mundo, Elon Musk está pronto, nesta quinta-feira (30), para buscar espaço no lucrativo mercado americano de caminhonetes com seu Cybertruck, a nova pick-up elétrica e futurista da Tesla. O bilionário Musk organizará na sede da Tesla, em Austin, no Texas, um "evento de entrega" do veículo aos clientes, embora em versão cibernética.