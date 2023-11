O asteroide 319 Leona, com aproximadamente 60 quilômetros de diâmetro, vai passar na frente da estrela Betelgeuse, uma supergigante localizada no Cinturão de Orion. Ela é o décimo astro mais brilhante do céu noturno. O raro fenômeno está previsto para acontecer na noite do dia 11 para 12 de dezembro.