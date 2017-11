Há 4,5 mil anos, a pirâmide de Quéops, no Egito, uma das sete maravilhas do mundo antigo, escondia em seu interior uma enorme cavidade, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira (2) na revista Nature. A cavidade é "tão grande como um avião de 200 passageiros no coração da pirâmide", declarou Mehdi Tayubi, codiretor do projeto ScanPyramids, responsável pela descoberta.