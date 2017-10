Jaderson Alves / Arquivo Pessoal

A chuva que atinge o Rio Grande do Sul com força desde quarta-feira (18) ganhará intensidade e ainda registrará transtornos no Estado nesta quinta-feira (19). As fortes precipitações que provocaram diversos estragos pelo RS deixou prejuízos em diversas cidades gaúchas. O município mais atingido foi Santa Maria, com queda de árvores, postes e muros, além de diversas casas destalhas.

Segundo previsão da Somar Meteorologia, a frente fria que chegou pelo Uruguai permanecerá no Estado até, pelo menos, sábado (21). Nesta quinta, diferentes regiões estão sob risco de alagamentos, deslizamentos, ventania e trovoadas. No Sul, a chuva será menos intensa. Veja a previsão do tempo para sua cidade.

As regiões com maior risco de transtornos vão do Centro ao Norte. A Região Metropolitana e Porto Alegre também devem registrar temporais, não descartando possibilidade de granizo. Porém, de acordo com a meteorologista Fabiene Casamento, o pior já passou.

— A pior situação foi nessa madrugada (de quinta-feira) e no início da manhã. Podendo se estender até o início da tarde. Porém, a chuva intensa e constante continuará — ressaltou.

As temperaturas diminuem e ficarão abaixo do que o registrado na quarta-feira (18) devido ao tempo fechado. As temperaturas não devem passar dos 28ºC em todo Estado. Com o sistema se deslocando para Santa Catarina, a sexta-feira (20) ainda será de pancadas no Rio Grande do Sul. O Noroeste e o Norte registrarão chuva forte no final do dia.