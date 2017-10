De acordo com os cientistas, pela primeira vez um evento cósmico foi observado ao mesmo tempo a partir da luz e das ondas gravitacionais por ele produzidas. O anúncio foi feito na sede do Observatório Europeu do Sul (ESO) em Garching, na Alemanha, e no Observatório do Paranal, operado pelo ESO no deserto do Atacama, no Chile.