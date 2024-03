A busca por conhecimento foi um dos aspectos do cotidiano que mais se beneficiou com as mídias digitais. A facilidade de comunicação fez com que explodisse a procura por cursos online, em qualquer área que se possa imaginar, principalmente durante a pandemia. De culinária a mecânica, de jardinagem a idiomas, de maternidade a instrumentos musicais: sempre tem alguém interessado em aprender e, consequentemente, alguém oferecendo dicas valiosas.