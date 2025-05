Revestidos em ouro, diamantes e até fóssil de dinossauro: celulares mais caros do mundo podem passar de R$ 270 milhões

Projetado pelo britânico Stuart Hughes, o iPhone 5 Black Diamond é feito com ouro maciço de 24 quilates, com 600 diamantes brancos cobrindo suas bordas.

Eles custam mais que uma mansão, um jatinho ou uma frota de carros de luxo. Em 2025, o celular mais caro do mundo está avaliado em mais de R$ 270 milhões — valor suficiente para comprar quase 4 mil carros populares no Brasil ou imóveis em bairros exclusivos de cidades como Paris, Nova York e Dubai.

Revestidos com ouro maciço, cravejados com diamantes cor-de-rosa, decorados com safiras ou até madeira fossilizada, são fabricados sob encomenda para bilionários em busca de exclusividade.