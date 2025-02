Ex-secretário e candidato a vereador Éverton Ávila é morto a tiros em Cachoeirinha

Não há câmeras de monitoramento no local e, nesta quinta-feira (14), as equipes seguiam nas ruas em busca de mais informações sobre a autoria e a motivação do crime.

Notas de pesar

O partido Solidariedade no Rio Grande do Sul divulgou uma nota lamentando a morte de seu presidente municipal :

Ávila também atuou como secretário de Governança e Gestão do ex-prefeito Miki Breier , que também fez uma publicação em lembrança do "companheiro":

"Triste demais com a partida do amigo, do irmão, do companheiro leal. Vai em paz, nosso líder, Éverton", escreveu.