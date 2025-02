Conferência vai discutir crimes cibernéticos, técnicas de investigação e comprovação de delitos

Clonagem de cartão, fraudes na internet e invasão de contas bancárias são alguns dos golpes aplicados. Alan Pedro / Agencia RBS

Os crimes cibernéticos e os métodos de investigação desses delitos modernos serão tema da 1ª Digital Investigation Conference Brazil, que acontecerá nesta sexta-feira (14), em Porto Alegre, no auditório do Instituto Caldeira, na zona norte da Capital.

O evento tem como público-alvo os profissionais da segurança pública e do Direito, peritos e empresas de segurança cibernética, mas também é aberto a interessados no tema, mediante pagamento de inscrição. Os debates e apresentações de técnicas serão conduzidos por especialistas no tema, como membros do Ministério Público, do Judiciário, das polícias e de empresas privadas de tecnologia. A WB Educação, organizadora da conferência, destaca a participação de Felipe Barros, investigador do Serviço Secreto Americano. Ele vai abordar apurações envolvendo criptomoedas.

Nos demais painéis, além de modalidades de golpes virtuais e pílulas sobre prevenção, serão debatidas as formas de utilização da inteligência artificial em investigações e os meios de comprovar os delitos cometidos no mundo digital.

— O aumento dos crimes pela internet é um dos fatores, mas outro é a qualificação de pessoal dos setores público e privado para o enfrentamento. A investigação não é importante só para identificar um autor, demonstrar a materialidade de um crime, mas também para processos de segurança de órgãos públicos e empresas. Hoje temos uma gama variada de setores atacados e a dificuldade é ter profissionais qualificados para o atendimento — diz o delegado da Polícia Civil do RS Emerson Wendt, especialista em investigação digital e um dos curadores da conferência.

Ao destacar a relevância do tema, a organização menciona a 21ª edição do levantamento Panorama Político, do Instituto de Pesquisa DataSenado. O estudo, publicado em outubro de 2024, aponta que 24% dos brasileiros perderam dinheiro nos 12 meses anteriores em função de crimes cibernéticos. Foram mencionados prejuízos por clonagem de cartão, fraudes na internet e invasão de contas bancárias.

Leia Mais RS é o terceiro Estado com maior número de casos de invasão de computadores e celulares

A média da população do Rio Grande do Sul que já foi vítima de delitos virtuais ficou em 26%, dois pontos percentuais acima do dado do Brasil.

Debatedores confirmados

Alesandro Barreto - Delegado de Polícia / PCPI

Alexandre Morais da Rosa - Desembargador / TJSC

Alexandre Munhoz / Verifact

Alexandre Senra - Procurador da República / MPF

Antônio Trigueiro - Google

Caio Motta - Chainalysis

Emerson Wendt - Delegado de Polícia / PCRS

Felipe Barros - Serviço Secreto / EUA

José Matias da Rocha Júnior - Policial Civil / PCRS

Luciana Bertoletti - Delegada de Polícia / PCRS

Marcos Paulo Peron / Kodex

Mario Sérgio Cunha / Uber

Paulo Nascimento / OLX

Rafael Faria Domingos - Delegado de Polícia / PCSP

Richard Encinas - Promotor de Justiça / MPSP

Tiago Martins - Procurador de República / MPF

Serviço