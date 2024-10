Conversas Cruzadas: por que os brasileiros seguem caindo e perdendo dinheiro em golpes digitais?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Paulo Rocha recebe o advogado criminalista, Mateus Marques, o chief technology officer da Dex01&On2, Felipe Moura, a médica psiquiatra do Hospital Moinhos de Vento, Lorena Caleffi, e a delegada diretora do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil, ⁠Vanessa Pitrez, para debater por que os brasileiros seguem caindo e perdendo dinheiro em golpes digitais.