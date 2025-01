Grupo armado com fuzis atira contra homem e é perseguido pela Brigada Militar 

Por volta das 21h deste domingo (19) quatro homens armados, sendo dois deles com fuzil , atiraram contra um homem na rua Alameda, no bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre. O grupo estava em um carro modelo Ford Ká preto.

Após realizar os disparos, os homens abandonaram o carro e roubaram um veículo Fiat Uno de um motorista de aplicativo . Com o veículo, seguiram para o bairro Mário Quintana, onde o abandonaram com um fuzil e várias munições.

No trajeto, houve perseguição policial e troca de tiros com a Brigada Militar. Já no bairro Mário Quintana o grupo abandonou o carro roubado e fugiu a pé.